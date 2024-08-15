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        Aydın'da 36 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü kadın, Aydın'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 07:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 07:51
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        Aydın'da 36 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü kadın, Aydın'da yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan H.Y'nin (32) Aydın'da olduğunu tespit etti.

        Hükümlünün bulunduğu evin çevresinde devriye görevi yürüten ekipler, H.Y'nin, erkek kılığına girdiğini belirledi.

        Yakalanan firari hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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