Germencik'te incir hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Mursallı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, H.Ç'ye ait incir bahçesine giren 3 kişiyi yakaladı. Yanlarında 21 kilo kuru incir bulunan şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Ele geçirilen kuru incir ise sahibine teslim edildi.
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