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        Aydın'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:05
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        Aydın'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Sabaha karşı, Zeybek Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde, araç yağları satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiyeci, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

        Ekiplerin kontrol altına aldığı yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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