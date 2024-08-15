Aydın'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sabaha karşı, Zeybek Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde, araç yağları satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiyeci, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.