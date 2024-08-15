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        Delice Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesindeki Delice Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:06
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        Delice Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi
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        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesindeki Delice Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

        Doğaseverler Delice Yarımadası'nda göktaşı yağmurunu izlemek için "National Geographic ile Doğayı Keşfet" etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda buluştu.

        Burada güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün yansıtılmasıyla oluşturulan planetaryumda (gezegen evi), astronomi meraklılarına ve çocuklara, gök cisimlerine ilişkin bilgiler ve mitolojik hikayeler de anlatıldı.

        Fizikçi ve astronom Erdem Aytekin, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı küçük parçacıkların dünya atmosferine girdiğini, bu yıl en yoğun 11-13 Ağustos arası bu meteor yağmurunun gözlendiğini anlattı.

        Perseid meteor yağmurunun gece çıplak gözle gözlemlendiğini belirten Aytekin, "Bu, tüm gökyüzünde olan bir etkinlik. Teleskopu nereye çevireceğimizi bilmediğimiz için meteor yağmuru etkinliklerinde teleskopları kullanmıyoruz." dedi.

        Eski çağlarda yaşayan insanların zaman ölçümü için gökyüzünü ve takım yıldızlarını kullandığını vurgulayan Aytekin, "Bizim için de önemi, aslında zamanı belirlemek. Ancak geçmiş zamanlarda mekanik saatler olmadığı için zaman algısını hep gökyüzüyle yönetiyorlar. Dolayısıyla eski insanlar için gökyüzü zaman demek." ifadesini kullandı.

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