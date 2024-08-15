Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazıkent Mahallesi Emenli mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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