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        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:44
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        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yazıkent Mahallesi Emenli mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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