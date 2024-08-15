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        GÜNCELLEME - Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:58 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:58
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        GÜNCELLEME - Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yazıkent Mahallesi Emenli mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yangının yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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