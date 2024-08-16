Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor." diye konuştu.