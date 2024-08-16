Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Y.E.G idaresinde 09 UG 471 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda, Yüksel Koyuncu'nun (48) kullandığı 09 AFH 399 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan Koyuncu'nun yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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