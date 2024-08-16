Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Necmi Araz (49) idaresindeki traktör, Kozdere Mahallesi Küçüktepe mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Araz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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