Aydın'da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde, bahçe duvarına çarparak savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde, bahçe duvarına çarparak savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.G. idaresindeki 09 AJH 592 plakalı otomobil, Boynak mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bahçe duvarına çarpan araç savruldu.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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