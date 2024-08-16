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        Aydın'da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde, bahçe duvarına çarparak savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:19
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        Aydın'da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, bahçe duvarına çarparak savrulan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        H.G. idaresindeki 09 AJH 592 plakalı otomobil, Boynak mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bahçe duvarına çarpan araç savruldu.

        Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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