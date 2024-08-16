Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

        Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi.

        Gündüz 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildiğini aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

        "Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü olan bir helikopter çalışmaya devam edecek sabaha kadar. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzün 38 aracı, 147 personeli de bölgede şu an mücadele etmekte. Sağlık Müdürlüğümüzün 15 personeli, 3 ambulansı, bir UMKE ekibi, bir UMKE tıbbi müdahale aracı bölgede görev yapmakta. Yine jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç görev yapmakta. Büyükşehrimizin 9 aracı ve 35 personeli de bölgede görev yapmakta. Örmepınar Mahallemizde de 45 kişiyi şu an itibarıyla yangının yaklaşması nedeniyle tahliye ettik. Geri kalan vatandaşlarımızı da tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Sabahın erken ışıklarıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve devletimizin bütün imkanları erken saatte tekrar yangına müdahale ile ilgili etkin bir mücadeleye devam edeceğiz."

        - "takviye kuvvet talebinde bulunduk"

        Tüm ekiplerin yoğun bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Canbolat, "Genel itibarıyla yangın kontrol altına alınamadı, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Ümit ediyoruz ki rüzgar yavaşlar ve yangını kısa zamanda çevreleyip kontrol altına alırız. Mücadelemiz devam ediyor. Bütün ekiplerimiz canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı üzerinden de çevre illerden yangına müdahale ile ilgili gerekli olan bütün ekipmanlar konusunda ve araçlar konusunda da takviye kuvvet talebinde bulunduk. Onlar da yola çıktı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da orman yangını
        Aydın'da orman yangını
        Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü