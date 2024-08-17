Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:12 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü.

        Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

        Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

        Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'nde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        "Gayretin kaderi"
        "Gayretin kaderi"
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme

        Benzer Haberler

        Aydın'da makilik yangını (2)
        Aydın'da makilik yangını (2)
        Aydın'da orman yangını (2)
        Aydın'da orman yangını (2)
        Aydın'da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da orman yangını
        Aydın'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor