Söke'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 09 AES 156 plakalı otomobil, Söke - Milas karayolu Akeller Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sabriye Behit'e çarptı.
Yaralanan Behit, ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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