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        Söke'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:56
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        Söke'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 09 AES 156 plakalı otomobil, Söke - Milas karayolu Akeller Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sabriye Behit'e çarptı.

        Yaralanan Behit, ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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