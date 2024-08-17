Aydın'daki orman yangınında 30 saat geride kaldı

Kara ekipleri, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçe sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre ve Yeşilköy mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yangının kontrol altına alınması için gün boyunca havadan ve karadan yoğun çalışma yapıldı.

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