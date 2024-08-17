Aydın'daki orman yangınında 30 saat geride kaldı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor.
Alhisar Mahallesi'nde dün 16.45 civarında çıkan yangında 30 saat geride kaldı.
Yangının kontrol altına alınması için gün boyunca havadan ve karadan yoğun çalışma yapıldı.
Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarına katıldı.
Kara ekipleri, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçe sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre ve Yeşilköy mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, iş makineleriyle şerit açarak yangının geniş alana yayılmasını önlemeye çalışıyor.
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