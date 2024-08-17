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        Aydın'daki orman yangınında 30 saat geride kaldı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:02 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:02
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        Aydın'daki orman yangınında 30 saat geride kaldı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor.

        Alhisar Mahallesi'nde dün 16.45 civarında çıkan yangında 30 saat geride kaldı.

        Yangının kontrol altına alınması için gün boyunca havadan ve karadan yoğun çalışma yapıldı.

        Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarına katıldı.

        Kara ekipleri, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçe sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre ve Yeşilköy mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Ekipler, iş makineleriyle şerit açarak yangının geniş alana yayılmasını önlemeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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