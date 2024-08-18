Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'daki Dilek Yarımadası yangın riski nedeniyle ziyarete kapatıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki Dilek Yarımadası yangın riski nedeniyle ziyarete kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

        Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yangın riskine karşı 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi ve araç girişine kapatıldığı ifade eldi.

        Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "İzmir'de kara gece"
        "İzmir'de kara gece"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin

        Benzer Haberler

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; Bakan Işıkhan bölgede incelemede bu...
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; Bakan Işıkhan bölgede incelemede bu...
        Aydın'daki orman yangınında 30 saat geride kaldı
        Aydın'daki orman yangınında 30 saat geride kaldı
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınımız v...
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınımız v...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklama...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklama...
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; mahalledeki yaşlı, çocuk ve hastala...
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; mahalledeki yaşlı, çocuk ve hastala...