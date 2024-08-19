Nazilli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatında çalışan Sezai Altındağ (30), dengesini kaybederek üçüncü kattan toprak zemine düştü.

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