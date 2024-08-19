Nazilli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Pınarbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatında çalışan Sezai Altındağ (30), dengesini kaybederek üçüncü kattan toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Altındağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Altındağ'ın cenazesi gerekli işlemlerin ardından Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı.
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