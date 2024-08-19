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        Aydın'da kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:35
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        Aydın'da kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde kıraathane işletmecisi E.M. ile komşusu G.D. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.D, E.M'ye bıçakla saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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