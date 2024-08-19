Aydın'da kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde kıraathane işletmecisi E.M. ile komşusu G.D. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.D, E.M'ye bıçakla saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli gözaltına alındı.
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