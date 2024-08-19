Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde 16 Ağustos'ta makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesinde 16 Ağustos'ta makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin yaptıkları çalışmada yangının kaynak kıvılcımından çıktığını belirledi.

        Bu kapsamda bölgedeki inşaatın çatısında kaynakçılık yapan B.K, M.U. ve C.D. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda 16 Ağustos'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın nedeniyle 20 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        Nazilli'de polisten kaçarken otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralan...
        Nazilli'de polisten kaçarken otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralan...
        Nazilli'de vedalar sürüyor
        Nazilli'de vedalar sürüyor
        Aydın'daki orman yangınında 2 bin hektar alan zarar gördü
        Aydın'daki orman yangınında 2 bin hektar alan zarar gördü
        Aydın'da yoldan çıkan otobüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Aydın'da yoldan çıkan otobüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Aydın'da yolcu otobüsü yayaya çarptıktan sonra devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
        Aydın'da yolcu otobüsü yayaya çarptıktan sonra devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
        Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye 18 bin 468 TL ceza kesildi
        Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye 18 bin 468 TL ceza kesildi