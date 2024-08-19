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        AK Parti heyeti, Nazilli'de sağlık kompleksinde incelemede bulundu

        Aydın'da AK Parti heyeti, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:45
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        AK Parti heyeti, Nazilli'de sağlık kompleksinde incelemede bulundu
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        Aydın'da AK Parti heyeti, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

        AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen haziran ayında hasta kabulüne başlayan içerisinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun bulunduğu Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, yürütülen çalışmalara ilişkin heyete bilgi verdi. Daha sonra personelle bir araya gelen heyet, hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Milletvekili Savaş, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'nin aktif 30 poliklinikle günde 550 hastaya hizmet verdiğini ifade etti.

        Milletvekillerine, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ile partililer eşlik etti.

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