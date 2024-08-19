AK Parti heyeti, Nazilli'de sağlık kompleksinde incelemede bulundu

Aydın'da AK Parti heyeti, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen haziran ayında hasta kabulüne başlayan içerisinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun bulunduğu Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, yürütülen çalışmalara ilişkin heyete bilgi verdi. Daha sonra personelle bir araya gelen heyet, hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.