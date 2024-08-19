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        Aydın'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Bahri Günay'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:33 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:33
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        Aydın'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde Bahri Günay'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde Bahri Günay'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin G.D. gözaltına alındı.

        Adliye sevk edilen G.D. tutuklandı.

        Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kamera kayıtlarında, kıraathane işletmecisi E.M'nin G.D ile tartıştığı, G.D'nin kahve işletmecine bıçakla saldırdığı ve kavgayı ayırmaya çalışan Bahri Günay'ı bıçakladığı görülüyor.

        - Olay

        Kurtuluş Mahallesi'nde dün kıraathane işletmecisi E.M. ile komşusu G.D. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmaya dönüşen kavgada G.D, E.M'ye bıçakla saldırmış, kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay bıçakla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Günay müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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