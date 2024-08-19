Aydın'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kurtuluş Mahallesi'nde dün kıraathane işletmecisi E.M. ile komşusu G.D. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmaya dönüşen kavgada G.D, E.M'ye bıçakla saldırmış, kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay bıçakla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Günay müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kamera kayıtlarında, kıraathane işletmecisi E.M'nin G.D ile tartıştığı, G.D'nin kahve işletmecine bıçakla saldırdığı ve kavgayı ayırmaya çalışan Bahri Günay'ı bıçakladığı görülüyor.

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