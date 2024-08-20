Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kişinin denizde cesedine ulaşıldı.

Kuştur mevkisinde zıpkınla balık avlamak için denize giren bir kişi suyun yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişinin cesedini buldu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri cesedi bulunduğu yerden kıyıya çıkarttı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada cesedin 2 gündür kendinden haber alınamayan Mustafa Öğmüş (39) olduğunu tespit etti.

Öte yandan Öğmüş'ün şort, gözlük ve diğer eşyaları da kıyıda bulundu.