Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kişinin denizde cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kişinin denizde cesedine ulaşıldı.

        Kuştur mevkisinde zıpkınla balık avlamak için denize giren bir kişi suyun yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişinin cesedini buldu.

        İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekipleri cesedi bulunduğu yerden kıyıya çıkarttı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada cesedin 2 gündür kendinden haber alınamayan Mustafa Öğmüş (39) olduğunu tespit etti.

        Öte yandan Öğmüş'ün şort, gözlük ve diğer eşyaları da kıyıda bulundu.

        Öğmüş'ün cesedi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        İsrail kendi askerini vurdu
        İsrail kendi askerini vurdu
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Aydın'da evinde elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Aydın'da evinde elektrik akımına kapılan kadın öldü
        Aydın'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli...
        Aydın'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli...
        AK Parti heyeti, Nazilli'de sağlık kompleksinde incelemede bulundu
        AK Parti heyeti, Nazilli'de sağlık kompleksinde incelemede bulundu
        Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
        Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
        Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
        Nazillispor hazır olacak
        Nazillispor hazır olacak