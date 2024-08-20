Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
B.Ç'nin (26) kullandığı 09 ABK 089 plakalı minibüs, Yenipazar Kavşağı'nda aynı şeritte ilerleyen İlhan Çetinkaya (82) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü B.Ç, gözaltına alındı.
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