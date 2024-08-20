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        Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:18
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        Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        B.Ç'nin (26) kullandığı 09 ABK 089 plakalı minibüs, Yenipazar Kavşağı'nda aynı şeritte ilerleyen İlhan Çetinkaya (82) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

        Kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Minibüs sürücüsü B.Ç, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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