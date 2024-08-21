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        Nazilli'de polisten kaçarken otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:45
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        Nazilli'de polisten kaçarken otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

        Nazilli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kurtuluş Mahallesi Sakarya Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Denetimlerde polisin dur ikazına uymayarak kaçan 09 AKZ 295 plakalı motosiklet sürücüsü T.D, Sakarya Caddesi istikametine doğru seyrederken aynı yönde ilerleyen İ.Ç. yönetimindeki GB 442 PY plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle T.D. yola savruldu.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan T.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        T.D’nin ehliyetsiz ve kasksız trafiğe çıktığı için uygulama noktasından kaçtığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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