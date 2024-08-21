Aydın'da ambulans helikopter yangında yaralanan çocuk için havalandı

Diğer çocuğun tedavisinin de hastanede sürdüğü öğrenildi.

Durumu daha ağır olan H.M.G, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

İlçenin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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