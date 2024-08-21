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        Aydın'da ambulans helikopter yangında yaralanan çocuk için havalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev yangınında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:28 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:28
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        Aydın'da ambulans helikopter yangında yaralanan çocuk için havalandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev yangınında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        İlçenin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangında, evde bulunan 5 yaşındaki H.M.G. ile 6 yaşındaki T.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Durumu daha ağır olan H.M.G, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Diğer çocuğun tedavisinin de hastanede sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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