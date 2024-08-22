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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:51
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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Oğuz Kamacı (35) idaresindeki plakasız traktör, Karacahayıt Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kamacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Öte yandan Kamacı'nın kazadan hemen önce eşini arayarak rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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