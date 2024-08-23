Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Belenova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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