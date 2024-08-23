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        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:59
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        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Belenova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

        Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

        Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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