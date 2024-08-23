Aydın'da toplu sünnet töreni düzenlendi

Etkinliğe Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen ile AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de katıldı.

Mehter takımının gösterisinin ardından konuşma yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, Sultan II. Bayezid Vakfının vakfiyesinde yer alan çocukları sünnet organizasyonunu gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında sünnet olan çocuklara, Togg araçlarla şehir turu attırıldı, ardından Efeler ilçesindeki bir otelde organizasyon yapıldı.

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