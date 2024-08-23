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        Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobille panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:14 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:14
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        Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Aydın'da otomobille panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.A. (42) idaresindeki 09 AID 159 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydın-İzmir Otoyolunda karşı şeride geçerek E.Y. (37) idaresindeki 09 FJ 128 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlardaki F.E, (45) ve S.Ö. (32) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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