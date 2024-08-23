Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Aydın'da otomobille panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aydın'da otomobille panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.A. (42) idaresindeki 09 AID 159 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydın-İzmir Otoyolunda karşı şeride geçerek E.Y. (37) idaresindeki 09 FJ 128 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki F.E, (45) ve S.Ö. (32) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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