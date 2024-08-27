Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Ramazan Aslan (27) idaresindeki 09 AKN 966 plakalı motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Aslan'ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor satılmayacak
        Nazilli Belediyespor satılmayacak
        Afrodisias antik kentinde beylikler dönemine ait pazarın izleri bulundu
        Afrodisias antik kentinde beylikler dönemine ait pazarın izleri bulundu
        Aydın'da bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
        Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Aydın'da toplu sünnet töreni düzenlendi
        Aydın'da toplu sünnet töreni düzenlendi
        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı