Aydın'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Aslan (27) idaresindeki 09 AKN 966 plakalı motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Aslan'ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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