Aydın'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Y.E. (66) idaresindeki 09 ABD 423 plakalı cip, Değeymir Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Y.E'nin yanı sıra yolcular İ.K. (36), R.K. (83) ve H.K. (58) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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