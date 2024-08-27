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        Aydın'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:57
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        Aydın'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Y.E. (66) idaresindeki 09 ABD 423 plakalı cip, Değeymir Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Y.E'nin yanı sıra yolcular İ.K. (36), R.K. (83) ve H.K. (58) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        H.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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