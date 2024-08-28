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        Aydın'da Beşiktaşlılar çifte kupa zaferini kutladı

        Aydın'da Beşiktaşlılar Derneği, çifte kupa zaferi ve derneğin kuruluşunun 11'inci yılını düzenledikleri balo ile kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:27 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:01
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        Aydın'da Beşiktaşlılar çifte kupa zaferini kutladı
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        Aydın'da Beşiktaşlılar Derneği, çifte kupa zaferi ve derneğin kuruluşunun 11'inci yılını düzenledikleri balo ile kutladı.

        Efeler ilçesinde bir restoranda düzenlenen baloda konuşma yapan Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa ile moral bulduklarını, hem kupaları hem de derneğin kuruluşunun 11'inci yılını kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Kilometrelerce uzaklıktan bir sevdayı yaşatmanın kolay olmadığını söyleyen Cerit, bu aidiyetin başarıya endeksli olmadığını kaydetti.

        Konuşmanın ardından derneğin 10 yıllık üyelerine Başkan Cerit ve Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Kadir Kılıç tarafından plaket verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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