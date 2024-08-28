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        Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:55
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        Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        R.G. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Kamışlar Mahallesi'nde, Metin Tulumbacı'nın (28) kullandığı 09 AAR 726 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Tulumbacı müdahalelere rağmen kurtarılamadı, R.G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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