Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Tulumbacı müdahalelere rağmen kurtarılamadı, R.G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

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