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        Aydın'da devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini yitirmesiyle devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 28.08.2024 - 23:59
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        Aydın'da devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini yitirmesiyle devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı.

        İddiaya göre, 09 ANR 459 plakalı motosiklet sürücüsü O.D, Ordu Caddesi'nde seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldırmak istedi.

        Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü ile motosikletteki U.A.A, yola savruldu.

        Motosiklet ise park halindeki midibüse çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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