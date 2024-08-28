Aydın'da devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini yitirmesiyle devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini yitirmesiyle devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı.
İddiaya göre, 09 ANR 459 plakalı motosiklet sürücüsü O.D, Ordu Caddesi'nde seyir halindeyken motosikletinin önünü kaldırmak istedi.
Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü ile motosikletteki U.A.A, yola savruldu.
Motosiklet ise park halindeki midibüse çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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