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        Aydın'da yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:49
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        Aydın'da yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Germencik-Ömerbeyli Kavşağı'nda menfez temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait A.U'nun sürücülüğünü yaptığı 35 KY 114 plakalı kamyonete, U.K'nin kullandığı (41) motosiklet çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu M.K. (64) yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü U.K'nin 0,23 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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