Aydın'da yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Germencik-Ömerbeyli Kavşağı'nda menfez temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait A.U'nun sürücülüğünü yaptığı 35 KY 114 plakalı kamyonete, U.K'nin kullandığı (41) motosiklet çarptı.

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