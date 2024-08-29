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        Aydın'da sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 21:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:21
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        Aydın'da sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu.

        Atça Mahallesi'nde 5 yaşındaki A.A. evlerinin yanındaki, ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

        A.A'nın havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile amcaları Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş (33) sulama havuzuna girdi.

        Aile bireylerinin havuzdan çıkamamaları üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla havuzdan çıkarılan 4 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetti.

        Baba Adem A. ile kızı A.A'nın hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.

        İki amcanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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