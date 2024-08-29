Aydın'da sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

Müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.A'nın havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile amcaları Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş (33) sulama havuzuna girdi.

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