Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Argavlı Mahallesi'nde O.B. idaresindeki 09 S 5251 plakalı kamyonet ile E.T. yönetimindeki 20 B 5390 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters döndü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçların sürücüleri ile 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İsrail'den işgale devam onayı
        İsrail'den işgale devam onayı
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım (3)
        Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım (3)
        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da konser veren Suavi'yi dinledi:
        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da konser veren Suavi'yi dinledi:
        Zirai ilaç olan havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişiden...
        Zirai ilaç olan havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişiden...
        Aydın'da sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak i...
        Aydın'da sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak i...
        Aydın'da yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralan...
        Aydın'da yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralan...
        Nazillispor'a transfer müjdesi
        Nazillispor'a transfer müjdesi