Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Argavlı Mahallesi'nde O.B. idaresindeki 09 S 5251 plakalı kamyonet ile E.T. yönetimindeki 20 B 5390 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçların sürücüleri ile 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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