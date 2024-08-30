Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle Kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, tarafından çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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