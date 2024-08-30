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        Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle Kutlandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:41
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        Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle Kutlandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, tarafından çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu törende Kaymakam Gülenç, makamında tebrikleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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