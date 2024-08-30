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        Mor ve Ötesi, Aydın'da konser verdi

        Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi grubu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:52
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        Mor ve Ötesi, Aydın'da konser verdi
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        Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi grubu sahne aldı.

        Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Grup, "Bir Derdim Var", "Oyun Bozan", "Cambaz" gibi sevilen parçalarını alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.

        Söylenen şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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