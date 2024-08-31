Aydın'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Birgül U. (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ve 4 kişi de yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.