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        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.08.2024 - 14:42
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        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.K. (22) idaresindeki 09 KB 286 plakalı kamyonet, Işıklı Mahallesi'nde C.G. (56) yönetimindeki 09 HD 240 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Birgül U. (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ve 4 kişi de yaralandı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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