Aydın'da eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Tepe Mahallesi'nde E.D. ile eşi Nebahat D. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında E.D, Nebahat D'ye tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Nebahat D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli E.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan E.D. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.
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