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        Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:31
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        Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Diyarbakır'da görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli (35), dün sabah saatlerinde izinli olarak bulunduğu kız kardeşinin İstanbul'daki evinde aniden fenalaştı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Keçeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Keçeli'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Acı haberi alan yakınları ve silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Keçeli için memleketi Nazilli'de askeri tören düzenlendi.

        İkindi namazını müteakip Koca Cami'de düzenlenen törene Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, siyasi parti temsilcileri, Keçeli'nin silah arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

        Keçeli'nin cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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