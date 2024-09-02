Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı

Acı haberi alan yakınları ve silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Keçeli için memleketi Nazilli'de askeri tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.