Kuşadası'ndaki tatil köyünde turistin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaldığı tatil köyünde taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bulgar turistin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir tatil köyünde kalan Bulgar uyruklu Plamen Dinev'in, taşkınlık çıkararak tesiste kalanları rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.

Alkollü olduğu öne sürülen ve güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan turistin fenalaşması üzerine sağlık ekibi çağrıldı.