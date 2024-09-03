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        Kuşadası'ndaki tatil köyünde turistin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaldığı tatil köyünde taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bulgar turistin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:07
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        Kuşadası'ndaki tatil köyünde turistin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaldığı tatil köyünde taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bulgar turistin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir tatil köyünde kalan Bulgar uyruklu Plamen Dinev'in, taşkınlık çıkararak tesiste kalanları rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.

        Alkollü olduğu öne sürülen ve güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan turistin fenalaşması üzerine sağlık ekibi çağrıldı.

        Yapılan kontrolde Dinev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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