Aydın'daki ev yangınında yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, Hamit Mirza Gümüşsu (5) ve kardeşi T.G (6) yaralanmış, Söke Fehime Kocagöz Hastanesine kaldırılmıştı. 5 yaşındaki çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Hamza Mirza G. yaşamını yitirdi.

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