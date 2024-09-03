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        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 03.09.2024 - 19:19
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        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 09 AHU 309 plakalı motosiklet, Sandıklı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan B.K. yaralandı.

        Ekipler tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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