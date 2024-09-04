Aydın'da okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı yapıldı

Aydın'da, Vali Yakup Canbolat başkanlığında 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında okul güvenliği ve bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı.

Vali Canbolat, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, araştıran, üreten, sorumluluk duygusuna sahip, bilim-teknolojiye yatkın, ülkesine ve milletine faydalı fertler yetiştirmeyi amaç edindiklerini söyledi.

Devletin, kentin eğitim sistemindeki eksiklerini gidermek, çağın gerektirdiği bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve birikmiş sorunlara çözüm bulmak için büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Canbolat, yeni eğitim ve öğretim dönemine 184 bin 91 öğrenciyle başlayacaklarını belirtti.