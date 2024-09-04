Aydın'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 34 ZC 701 plakalı otomobil, Güzelbeyli Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan M.S'yi çıkardı.
Kamyonette yolcu olarak bulunan 3 kişi ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
M.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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