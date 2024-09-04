Aydın'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kamyonette yolcu olarak bulunan 3 kişi ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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