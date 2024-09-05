Aydın'da hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hastanenin tomografi bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Devlet Hastanesi'nin tomografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle cihazların bulunduğu bölümde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.