Nazilli'de kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında duran otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında duran otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.Ç'nin kullandığı 19 ADL 462 plakalı kamyonet, Denizli'den Aydın istikametine giderken Polis Okulu Kavşağı'nda trafik ışıklarında duran A.B. yönetimindeki 09 AB 493 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.M, S.M. ve H.M. yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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