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        Nazilli'de kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında duran otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:48
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        Nazilli'de kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında duran otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        R.Ç'nin kullandığı 19 ADL 462 plakalı kamyonet, Denizli'den Aydın istikametine giderken Polis Okulu Kavşağı'nda trafik ışıklarında duran A.B. yönetimindeki 09 AB 493 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.M, S.M. ve H.M. yaralandı.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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