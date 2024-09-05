Haluk Levent Nazilli'de konser verdi

Tetik, Levent’e kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye geldiğinde kullandığı kahve fincanının replikasını hediye etti.

Zeybek gösterisi de sunan Levent'i, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tebrik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Levent, konserde 'Düşler Sokağı', 'Dağlar' ve 'Kaçış' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

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