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        Haluk Levent Nazilli'de konser verdi

        Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:37
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        Haluk Levent Nazilli'de konser verdi
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        Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.

        Nazilli Belediyesinin katkılarıyla belediye meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Haluk Levent konser verdi.

        Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Levent, konserde 'Düşler Sokağı', 'Dağlar' ve 'Kaçış' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Zeybek gösterisi de sunan Levent'i, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tebrik etti.

        Tetik, Levent’e kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye geldiğinde kullandığı kahve fincanının replikasını hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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