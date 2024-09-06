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        Söke'de tarım sektörü fuarda buluştu

        Söke Genç İş İnsanları Derneğince (SÖGİAD) bu yıl 29'uncusu düzenlenen Söke Tarım Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:09 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:09
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        Söke'de tarım sektörü fuarda buluştu
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        Söke Genç İş İnsanları Derneğince (SÖGİAD) bu yıl 29'uncusu düzenlenen Söke Tarım Fuarı başladı.

        Çarşamba Pazarı'nda düzenlenen fuarın açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Aydın İl KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger ile çeşitli oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        SÖGİAD Başkanı Canan Gündoğdu, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, "Modern ve teknolojik aletlerin, çiftçilerimize ulaştırılması büyük önem taşıyor. Dünya üzerinde tarım hiç bir zaman önemini yitirmedi ve yitirmeyecektir. Tarımla ilgilenen her çiftçimiz desteklenmeli ve geleceğe hazırlanmalıdır." dedi.

        Protokol üyeleri, konuşmaların ardından 55 firmanın kurduğu stantları gezdi.

        Fuar, 8 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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